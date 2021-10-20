Происшествия

Жителя Ленобласти разыскивают в псковском регионе

37-летний Игорь Лосев пропал в городе Гатчине Ленинградской области. С 19 октября его местоположение неизвестно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина может находиться в псковском регионе.

Фото: группа петербургского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Мужчина был одет в черную куртку с красными вставками, темно-синий свитер, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Игоря Лосева, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.