Происшествия

Жителя Пыталовского района оштрафовали за унижение пограничника

Жителя Пыталовского района оштрафовали за публичное оскорбление пограничника на КПП «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте 38-летний мужчина, находясь вблизи павильона пограничного наряда на КПП, не отреагировал на законные требования сотрудника службы покинуть территорию контрольно-пропускного пункта. «Вместо этого злоумышленник высказал в адрес пограничника нецензурные и оскорбительные, унижающие человеческое достоинство слова», - проявляя агрессию, рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в силу.