Происшествия

Юных псковичей отправили в тюрьму за избиение трех бездомных мужчин, двое из которых скончались

Трех юных псковичей в возрасте от 18 до 19 лет приговорили к лишению свободы за избиение трех бездомных мужчин, двое из которых скончались. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В ночь на 24 декабря 2018 года тогда еще несовершеннолетние злоумышленники, употребляя спиртные напитки в одной из квартир на улице Мирной в Пскове, договорились убить человека без всякой причины. С этой целью они втроем спустились в подвал дома, где нанесли трем потерпевшим без определенного места жительства удары руками и ногами, а также металлической ножкой от стола в область головы, туловища и конечностей, причинив множественные кровоподтеки и ссадины, переломы костей носа и ребер, разрывы внутренних органов. В результате черепно-мозговой травмы двое потерпевших скончались на месте происшествия, третьему удалось выжить в связи с своевременным оказанием необходимой медицинской помощи.

«В ходе предварительного следствия следователи тщательнейшим образом исследовали личности всех фигурантов, допросив родственников, знакомых и преподавательский состав школ, в которых они обучались», - отметили в ведомстве. В результате установлено, что подростки на протяжении длительного периода времени своей жизни совершали агрессивные поступки, проявляли жестокость в отношении лиц, как слабее, так и младше себя, что зачастую сопровождалось применением в отношении последних физического насилия, а также являлись участниками их травли среди окружающих. Они неоднократно нарушали правила поведения в школах, имели отрицательную дисциплину и успеваемость, в отношении взрослых, в том числе из числа персонала школы, выражались нецензурной бранью, хамили, любую критику в свой адрес не воспринимали.

Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «ж», «и» части 2 статьи 105 (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и частью 3 статьи 30, пунктами «а», «ж», «и» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) УК РФ.

Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 4 месяцев до 7 лет 9 месяцев.