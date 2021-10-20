Происшествия

Поход за колбасой закончился для псковича задержанием росгвардейцами

Росгвардейцы задержали псковича по подозрению в краже из магазина в ночь на 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 1.37 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки виски, колбасу и сок.

По данному факту проводится проверка.