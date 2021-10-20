Происшествия

Великолучанина задержали при попытке украсть продукты из магазина

Росгвардейцы задержали великолучанина, который пытался украсть продукты из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» находился на маршруте патрулирования 23 октября в 19:33, когда поступил сигнал о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 53-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел продукты питания, но не заплатил за них.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.