Происшествия

Псковские следователи расследуют дело о травмировании девочки на железной дороге

Следователи Псковского следственного отдела на транспорте расследуют дело о травмировании девочки высокоскоростным поездом на железной дороге в Новгородской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе западного МСУТ СК России.

23 октября девочка 2007 года рождения находилась у края железнодорожной платформы 271 км перегона станций Угловка – Алешинка. В результате возникшего воздушного потока, образовавшегося проходящим высокоскоростным поездом «Санкт-Петербург – Москва», она была травмирована. В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении.

Следователи Псковского следственного отдела на транспорте, в ведении которых находится данный участок, провели комплекс следственных действий: осмотрели место происшествия и подвижной состав, допросили очевидцев, членов локомотивной бригады, родителей пострадавшей, назначили необходимые экспертизы, организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).