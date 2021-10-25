Происшествия

Два жилых дома сгорели в Псковской области

Четыре пожара произошло в Псковской области за три дня, с 22 по 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

22 октября в 13.22 в деревне Кривандино Великолукского района сгорел жилой дом. Кроме того, огнем повреждены баня и дачный дом. Предположительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

В тот же день в 19.30 в деревне Синьковщина Гдовского района из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации оборудования в двухэтажном доме загорелась котельная. Огонь повредил стену, оплавился стеклопакет.

23 октября в 21.53 в деревне Глушь Гдовского района произошел пожар в бане. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Помимо этого, 24 октября в 1.13 в СНТ «Кебь» Псковского района сгорел жилой дом. Предположительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.