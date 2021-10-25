Происшествия

Псковичку накажут за оскорбление полицейского на вокзале

За оскорбление сотрудника ППС на вокзале псковичке грозит до 1 года исправительных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Установлено, что 26 августа пьяная 51-летняя женщина находилась на территории железнодорожного вокзала и нарушала общественный порядок, нецензурно выражаясь. Сотрудник ППС Псковского линейного отдела МВД России на транспорте потребовал прекратить вести себя неподобающе, а также попросил пройти в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

По пути в отдел полиции жительница Пскова начала оскорблять полицейского из-за внезапно возникшей личной неприязни к нему.

Уголовное дело направили в суд. Псковичке грозит до 1 года исправительных работ.