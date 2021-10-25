Происшествия

В Псковской области мужчина получил условный срок за оплату товаров фальшивками

Условный срок получил житель Дедовичского района за реализацию поддельных денег в магазинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина заказал через интернет 9 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. После этого он реализовал подделки в в продуктовых магазинах, расположенных и городе Дно, Дедовичском и Порховском районах.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.