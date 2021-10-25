Происшествия

Псковичка отправится в колонию за поножовщину из-за ревности

За нанесение ножевого ранения супругу жительница Псковского района лишилась свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что вечером 24 июня местная жительница находилась на кухне в своем доме. Она поссорилась с мужем на почве ревности и нанесла ему один удар ножом в грудь, что повлекло тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев, с ограничением свободы сроком 6 месяцев.

По совокупности преступлений, с учетом наказания, назначенного Псковский районным судом 8 сентября 2021 года, она получила 2 года лишения свободы, с ограничением свободы сроком 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.