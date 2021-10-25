Происшествия

Выявленного во время «проверочной закупки» торговца наркотиками осудили в Пскове

Тюремный срок и штраф получил житель Пскова за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

11 марта к подсудимому обратился человек, действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», для оказания помощи в приобретении наркотического средства (мефедрона) за вознаграждение. В тот же день мужчина передал вышеуказанному лицу наркотическое средство массой 0,49 грамма (в значительном размере).

Псковича признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 10 месяцев. Также его оштрафовали на 15 тысяч рублей.