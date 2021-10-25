Происшествия

Полученные из СМИ знания не помогли великолучанину распознать мошенников

Три жителя Псковской области поддались уловкам мошенников и перевели им более 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 39-летнему великолучанину позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником банка. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются оформить на него кредит. Чтобы предотвратить это противоправное деяние, великолучанина попросили уточнить реквизиты карты, а также коды из поступающих СМС-сообщений. Мужчина требуемые данные передал. В результате злоумышленники зашли в его «личный кабинет» и оформили на доверчивого мужчину кредит, после чего мошенники украли 320 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

«Как пояснил мужчина стражам порядка, он знал из СМИ о таких мошенниках, но все равно поддался на их уловки», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, еще два жителя Пскова и Новосокольнического района после общения с мошенниками лишились в общей сложности более 400 тысяч рублей.