Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
псков лучший кофе
Tele2 приглашает на работу
Концерт рок-группы «Ария»
детские прививки польза или риск?
Секреты уюта из XIX века
зачем ванна в библиотеке
декодируем QR-реальность
выхлопные инвестиции
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Происшествия 25.10.2021 10:530 Мужчина вышел на лодке в Псковское озеро и пропал 25.10.2021 18:200 Полученные из СМИ знания не помогли великолучанину распознать мошенников 25.10.2021 17:252 Экс-проректора ПсковГУ оштрафовали за злоупотребление полномочиями 25.10.2021 15:450 Пскович замахнулся кирпичом в сторону полицейского и попал под суд 25.10.2021 15:080 Псковичка отправится в колонию за поножовщину из-за ревности 25.10.2021 12:480 В Псковской области мужчина получил условный срок за оплату товаров фальшивками
 
 
 
Самое популярное 22.10.2021 10:259 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 24.10.2021 19:253 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове 20.10.2021 16:1249 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:599 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 21.10.2021 15:2425 Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Полученные из СМИ знания не помогли великолучанину распознать мошенников

25.10.2021 18:20|ПсковКомментариев: 0

Три жителя Псковской области поддались уловкам мошенников и перевели им более 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 39-летнему великолучанину позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником банка. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются оформить на него кредит. Чтобы предотвратить это противоправное деяние, великолучанина попросили уточнить реквизиты карты, а также коды из поступающих СМС-сообщений. Мужчина требуемые данные передал. В результате злоумышленники зашли в его «личный кабинет» и оформили на доверчивого мужчину кредит, после чего мошенники украли 320 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

«Как пояснил мужчина стражам порядка, он знал из СМИ о таких мошенниках, но все равно поддался на их уловки», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, еще два жителя Пскова и Новосокольнического района после общения с мошенниками лишились в общей сложности более 400 тысяч рублей.

Теги: #мошенники #деньги #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как вы планируете провести объявленные нерабочие дни?
В опросе приняло участие 28 человек
25.10.2021, 18:390 «Спецтранссервис» отремонтирует двор на Звездной 25.10.2021, 18:360 График работы псковских поликлиник в выходные дни озвучили в облздраве 25.10.2021, 18:270 Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Татарстане 25.10.2021, 18:200 Полученные из СМИ знания не помогли великолучанину распознать мошенников
25.10.2021, 18:000 Участок улицы Германа отремонтируют в Пскове 25.10.2021, 17:500 «Эхономика»: Об отопительном сезоне и работе аварийно-диспетчерской службы ПТС 25.10.2021, 17:452 Дмитрий Шахов: Вакцинация должна проводится в строгом соответствии с законом 25.10.2021, 17:350 Построить граффити-город предложила псковская школьница
25.10.2021, 17:252 Экс-проректора ПсковГУ оштрафовали за злоупотребление полномочиями 25.10.2021, 17:190 Систему видеонаблюдения монтируют у памятника «Зарождение Знамени Победы» в Идрице 25.10.2021, 17:092 Большинство участников опроса ПЛН выступили против награждения Пересильд за полет в космос 25.10.2021, 17:073 Финалистки «Мисс Псков 2021» устроили фотосессию на подземной парковке
25.10.2021, 17:000 ВТБ: Треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки 25.10.2021, 16:552 Более 20 групп в детсадах Псковской области закрыли на карантин из-за COVID-19 25.10.2021, 16:494 Регионы получат право принимать решения о создании частных кладбищ и крематориев 25.10.2021, 16:280 Повреждения на железнодорожных путях обнаружила прокуратура в Великолукском районе
25.10.2021, 16:152 Момент гибели известного художника в бассейне попал на видео 25.10.2021, 16:049 Путин поручил губернаторам запретить работу кафе и ресторанов ночью 25.10.2021, 16:012 Стал известен победитель торгов на установку новых светофоров в Пскове 25.10.2021, 15:480 Глава Псковского облсовпрофа пожелал таможенникам успехов в нелегкой работе
25.10.2021, 15:450 Пскович замахнулся кирпичом в сторону полицейского и попал под суд 25.10.2021, 15:320 До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 октября 25.10.2021, 15:155 Начинать и завершать сессию исполнением гимна региона предложил Александр Котов 25.10.2021, 15:080 Псковичка отправится в колонию за поножовщину из-за ревности
25.10.2021, 15:055 В облздраве заявили о необходимости прививать от коронавируса 3,5 тысячи человек в сутки 25.10.2021, 14:550 «Постскриптум»: О коронавирусных ограничениях, мобильной связи и полетах в Египет. ВИДЕО 25.10.2021, 14:440 График вывоза ТКО в Локнянском районе изменится с 1 ноября 25.10.2021, 14:342 Численность Молодежного парламента сократится по аналогии с областным Собранием депутатов
25.10.2021, 14:271 Школьница из Опочки победила на всероссийской олимпиаде по краеведению 25.10.2021, 14:140 ПСБ повышает ставки по вкладам 25.10.2021, 14:070 Псковичей просят вызывать врача через колл-центр 25.10.2021, 13:440 Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционку после каникул
25.10.2021, 13:390 Две дороги отремонтировали в Псковском районе за 13,5 млн рублей 25.10.2021, 13:328 Инкубационный период коронавируса значительно сократился — Марина Гаращенко 25.10.2021, 13:130 Четыре автобуса изменили маршруты движения из-за ремонта дороги в Пскове 25.10.2021, 13:118 «Зону долечивания» пациентов с коронавирусом развернули в Псковской горбольнице
25.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.10.2021, 13:000 Страховщика пенсионных накоплений могут сменить псковичи до 1 декабря 25.10.2021, 12:5219 Марина Гаращенко: 90% госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 не были привиты 25.10.2021, 12:480 В Псковской области мужчина получил условный срок за оплату товаров фальшивками
25.10.2021, 12:450 Фарфоровая история: Чаепитие в сердце Пскова 25.10.2021, 12:380 «Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области. ВИДЕО 25.10.2021, 12:350 Роботы начали доставлять посылки Почты России. ВИДЕО 25.10.2021, 12:310 Прокуратура заставила подрядчика завершить капремонт крыши в Дедовичах
25.10.2021, 12:160 Псковичей приглашают написать «Большой этнографический диктант» 25.10.2021, 12:023 К проблемам детсадов городских окраин намерен привлечь внимание Алексей Севастьянов 25.10.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Гаращенко 25.10.2021, 11:530 Двух египтян осудили за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе
25.10.2021, 11:406 Интерактив: Что пора демонтировать на улице Рокоссовского? 25.10.2021, 11:340 Еще два человека в Псковской области стали жертвами коронавируса 25.10.2021, 11:311 Александр Котов поблагодарил таможенников за весомый вклад в развитие экономики страны и региона 25.10.2021, 11:2010 Пять храмов обворовали летом в Псковской области
25.10.2021, 11:130 ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0 25.10.2021, 11:110 График приема врачей амбулаторного центра изменился в псковской инфекционке 25.10.2021, 11:101 Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию от COVID-19 25.10.2021, 11:060 «Постскриптум»: О коронавирусных ограничениях, мобильной связи и полетах в Египет
25.10.2021, 10:591 Более 40 пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД за неделю 25.10.2021, 10:530 Мужчина вышел на лодке в Псковское озеро и пропал 25.10.2021, 10:4817 Два православных храма построят в Пскове 25.10.2021, 10:432 Псковичку накажут за оскорбление полицейского на вокзале
25.10.2021, 10:390 Небезопасную крупу не пропустили через границу в Псковской области 25.10.2021, 10:380 Печорский суд вынес приговоры брату и сестре за кражи 25.10.2021, 10:3310 Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные 25.10.2021, 10:200 Псковский губернатор поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником
25.10.2021, 10:090 Участник ДТП в Палкинском районе скончался в больнице 25.10.2021, 10:031 «Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области 25.10.2021, 10:020 Два жилых дома сгорели в Псковской области 25.10.2021, 09:522 Псковская область заняла 70 место по научно-технологическому развитию
25.10.2021, 09:510 В Пскове военнослужащего осудили за продажу наркотиков 25.10.2021, 09:414 Вирусолог объяснил рост числа тяжелобольных COVID-19 25.10.2021, 09:300 Северо-Запад России окажется во власти атлантического циклона 25.10.2021, 09:300 Псковские следователи расследуют дело о травмировании девочки на железной дороге
25.10.2021, 09:150 В России уточнят правила получения маткапитала 25.10.2021, 09:010 Псковский спортсмен стал призером турнира «Спецназу - память и слава» в Петербурге 25.10.2021, 08:460 Аналитики назвали средний размер выплат уходящим на больничный с COVID-19 в СЗФО 25.10.2021, 08:310 Великолучанин поддался на уловки мошенников и лишился более миллиона рублей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru