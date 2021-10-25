Происшествия

Кровать сгорела ночью в квартире на Владимирской в Пскове

Кровать сгорела в трехкомнатной квартире на улице Владимирской в деревне Родина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание произошло 25 октября в 23.43. На 9-ом этаже в квартире огнем повреждена стена и сгорела кровать. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки.

Еще один пожар в 19.15 случился в деревне Выбор Новоржевского района. На улице Мелиораторов загорелось бесхозное строение. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в микрорайоне Паневик в Пскове в 23.45 случился пожар в жилом доме. На место происшествия выезжали 10 пожарных, были задействованы три единицы спецтехники. Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.