Происшествия

Отбывавший наказание за убийство житель Пыталово получил новый срок

60-летний житель города Пыталово ударил знакомого ножом и отправился в колонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что 23 июля в ходе ссоры подсудимый нанес своему знакомому один удар ножом в область грудной клетки, причинив тем самым последнему легкий вред здоровью. Это преступление было совершено в период условно-досрочного освобождения на 1 год 9 месяцев от отбывания наказания за убийство.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчине было назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы, условно-досрочное освобождение отменено. Путем частичного соединения наказаний подсудимый получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.