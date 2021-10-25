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Фальшивые деньги нашли в псковском банке

26.10.2021 11:33|ПсковКомментариев: 1

Фальшивая двухтысячная купюра поступила в банк в выручке магазина в городе Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Поддельную банкноту обнаружили 23 октября в банке в Пскове. Полицейские проводят проверку.

Псковичей призывают внимательно проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. «Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - отметили в ведомстве. 

Теги: #фальшивки #деньги #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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