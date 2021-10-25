Происшествия

Почти 250 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение «масочного» режима

266 дел в отношении нарушителей «масочного» режима рассмотрели в Псковской области за неделю, с 18 по 24 октября. Большую часть из них оштрафовали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Судами Псковской области за период с 18 по 24 октября 2021 года рассмотрено 266 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС)», - говорится в сообщении.

При этом 249 правонарушителей получили штрафы от 1 000 рублей. Кроме того, было вынесено 17 предупреждений.