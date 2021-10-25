Происшествия

Порхович дважды обокрал дом и угодил в исправительную колонию

Неоднократного судимого жителя Порховского района приговорили к лишению свободы за кражу денег из дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

10 мая подсудимый незаконно проник в дом потерпевшей и украл деньги из ее кошелька, причинив материальный ущерб в размере 9 150 рублей. 25 мая он снова влез в дом этой женщины и украл кошелек, в котором находились деньги в размере 40 000 рублей.

Подсудимый свою вину признал полностью и пояснил, что похищенные деньги он потратил на еду, сигареты, алкоголь и оплату долга.

Порховский районный суд признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.