Происшествия

Автомобиль загорелся во время ремонта в Гдове

Автомобиль загорелся во время ремонтных работ в городе Гдове. Об этмо Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание произошло 26 октября в 13.53 на улице Железнодорожной. Во время ремонта автомашины «Дэу Нексия» 2008 года выпуска произошло короткое замыкание проводки в салоне, и транспортное средство загорелось.

Кроме того, в деревне Борисовичи Псковского района в 17.12 сгорел строительный вагончик. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.