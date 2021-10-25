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Петербургская компания заплатит 3 млн рублей за незаконную продажу алкоголя в псковской кальянной

Общество с ограниченной ответственностью «Невская торговая компания» привлекли к ответственности за розничную продажу в одной из кальянных Пскова алкоголя без соответствующей лицензии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Из материалов дела следует, что 14 августа полиция Пскова в ходе контрольных мероприятий установила факт незаконной торговли алкоголем в одной из городских кальянных. При этом лицензии на розничную продажу алкогольной продукции у общества не было. Алкоголь изъяли, по данному факту составили протокол.

В материалах судебного дела уточняется, что ввиду отсутствия лицензии все действия по продаже алкоголя в кальянной признаются совершенными от имени и в интересах общества «Невская торговая компания». «Таким образом, находящаяся в торговом помещении и открыто предлагаемая к просмотру и приобретению, без оговорок относительно невозможности реализации, алкогольная продукция, признается принадлежащей ООО "Невская торговая компания", следовательно, все нарушения, связанные с ее оборотом, считаются совершенными самим обществом», - говорится в документе.

По решению суда, компания получила административный штраф, предусмотренный санкцией части 3 статьи 14.17 КоАП РФ, в размере 3 000 000 рублей.