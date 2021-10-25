Происшествия

Пскович попался на краже алкоголя из магазина

Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртных напитков из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

26 октября в 11.05 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего местного жителя, который похитил из этого магазина спиртные напитки.

Сумма ущерба составила 1866 рублей.