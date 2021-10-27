Происшествия

Мошенники дважды обманули продававшего куртку псковича

Житель Пскова хотел продать джинсовую куртку и потерял 13 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Потерпевший выложил объявление о продаже куртки на одном из известных интернет-сайтов. Спустя некоторое время ему поступило сообщение с вопросом о возможности оформления доставки в город Киров. Пскович указал электронную почту, после чего на нее пришел скриншот сообщения о переводе 6 500 рублей за оплату товара по безопасной доставке.

В ходе переписки продавца попросили указать номер банковской карты якобы для перечисления денег. Покупатель также пояснил, что на карте должны быть деньги в сумме не менее стоимости куртки, то есть 6 500 рублей. Далее заявителю от банка пришло подтверждение оплаты с кодом. Посчитав, что он подтверждает перечисление денег на его счет, потерпевший ввел шестизначный код, и с его карты списали 6 500 рублей.

Далее заявитель обратился в службу техподдержки сайта по продаже личного имущества, где ему пояснили, что произошел технический сбой, и предложили пройти по ссылке для возврата денежных средств. Мужчина перешел по ссылке, получил шестизначный код и ввел его, после этого у него вновь списали 6 500 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.