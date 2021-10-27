Псковичу грозит более 10 лет тюрьмы за попытку задавить знакомого автомобилем

Жителю города Пскова грозит более 10 лет тюрьмы за покушение на убийство знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.
Мужчины познакомились в одном из городских кафе, вместе выпили, сели в машину и поехали кататься по городу. По дороге между ними возник конфликт, в ходе которого водитель вытащил потерпевшего из автомобиля и избил его ногами, а после покинул место происшествия. Однако, затем вернулся и на своем автомобиле трижды переехал нового знакомого. После этого он вновь избил его, уехал и снова вернулся, чтобы еще раз переехать потерпевшего.
На месте преступления злоумышленника застали сотрудники полиции, потерпевшему оказали медицинскую помощь в Псковской областной клинической больнице. В ведомстве подчеркнули, что мужчина чудом остался жив, однако его здоровью был причинен тяжкий вред.
Уголовное дело находится на рассмотрении в Псковском городском суде. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет 3 месяцев.