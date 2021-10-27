Происшествия

Псковичу грозит более 10 лет тюрьмы за попытку задавить знакомого автомобилем

Жителю города Пскова грозит более 10 лет тюрьмы за покушение на убийство знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчины познакомились в одном из городских кафе, вместе выпили, сели в машину и поехали кататься по городу. По дороге между ними возник конфликт, в ходе которого водитель вытащил потерпевшего из автомобиля и избил его ногами, а после покинул место происшествия. Однако, затем вернулся и на своем автомобиле трижды переехал нового знакомого. После этого он вновь избил его, уехал и снова вернулся, чтобы еще раз переехать потерпевшего.

Смотрите также Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем

На месте преступления злоумышленника застали сотрудники полиции, потерпевшему оказали медицинскую помощь в Псковской областной клинической больнице. В ведомстве подчеркнули, что мужчина чудом остался жив, однако его здоровью был причинен тяжкий вред.

Смотрите также В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, пытавшегося задавить знакомого автомобилем

Уголовное дело находится на рассмотрении в Псковском городском суде. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет 3 месяцев.