Происшествия

Почти 80 человек погибли в результате пожаров в Псковской области

3 350 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области с начала 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в результате пожаров погибло 76 человек, 41 человек пострадал.

«Наблюдается рост гибели людей на пожарах, - отметили в ведомстве. - Статистика показывает: среди основных причин возгораний - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неисправная электропроводка».

В преддверии нерабочих дней управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области во избежание возникновения пожаров напоминает:

необходимо пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следить за состоянием изоляции электропроводки;

не хранить дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы;

уходя из дома нужно убедиться, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены;

убедиться, что не оставлены тлеющие сигареты или горящие свечи;

нельзя оставлять детей без присмотра и не следует поручать им зажигать печи;

запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;

нужно хранить спички, зажигалки в недоступных для детей местах;

необходимо немедленно пресекать любые игры детей с огнем;

нельзя применять нестандартные электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам: 01, 101, 112.