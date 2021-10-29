Происшествия

Сотрудник Эрмитажа ударил по лицу посетителя, пытавшегося войти в музей через выход

Сотрудник Эрмитажа ударил по лицу посетителя, который пытался войти в здание Главного штаба через выход. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Государственный Эрмитаж» в социальной сети «ВКонтакте»

«Государственный Эрмитаж информирует, что 30 октября 2021 года, в первый день введения обязательного предъявления QR-кодов, на выходе из Главного штаба произошел неприятный инцидент. Между посетителем, пытавшийся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу», - говорится в сообщении.

В настоящее время проходит служебное расследование инцидента. «Сотрудник, совершивший проступок, полностью признает свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе – с новым режимом работы музея. Сотрудник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником службы музейной безопасности», - рассказали в музее

Эрмитаж принес извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями этого происшествия.