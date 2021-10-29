Происшествия

Псковская полиция продолжает розыск мужчины, ушедшего из областной больницы

УМВД России по городу Пскову разыскивается Геннадий Баранов, 1960 года рождения. Житель деревни Гверздонь Псковского района 1 июня 2020 года ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет: куртка черная, брюки белые, сандалии темные.

Имеется его фото 2005 года. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Борисовича Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.