Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в хищении одежды и косметики

В субботу, 30 октября, в 0 часов 6 минут экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 41-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала одежду и косметику.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.