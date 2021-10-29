Происшествия

Приговор молодому угонщику «Фольксвагена» вынесен в Псковской области

В Псковской области вынесен приговор жителю Куньинского района. Молодой человек обвинялся в том, что он совершил неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

«10 августа 2021 года, молодой человек, имея умысел на неправомерное завладение автомобилем марки «Фольксваген Гольф», припаркованным во дворе дома по ул. Дзержинского в п. Кунья, с целью доехать до д. Плюхново Куньинского района Псковской области, т.е. без умысла на хищение, без согласия и разрешения собственника, подошел к данному автомобилю и через незапертую водительскую дверь проник в салон. Путем соединения проводов зажигания завел двигатель автомобиля и поехал в д. Плюхново Куньинского района, где управлял данным автомобилем в личных целях. Своими умышленными действиями молодой человек совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ», - сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года 6 месяцев 15 дней.