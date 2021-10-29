Происшествия

Дайверов и подводных охотников, готовых помочь в поиске пропавшего мужчины, ищут в Пскове

Дайверов и подводных охотников из Псковской области просят помочь в поисках пропавшего мужчины. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт», 51-летний Геннадий Николаевич Фомиса отправился на берег озера в деревне Усадищи Печорского района.

«Сбор 6 ноября 2021 года в 10:00. Место: сбора озера Псковское, деревня Усадищи, Печорский район, Псковская область », - отмечается в сообщении поискового отряда.

Известно, что в обязанности помощников войдет обследование водоема в районе поиска БВП.