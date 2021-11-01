Происшествия

Опочанин топором избил собутыльника и оказался в колонии

Четыре года лишения свободы получил житель Опочки за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльнику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

4 января осужденный пришел в гости к своему знакомому, с которым начал распивать спиртное. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник повалил потерпевшего на пол и нанес ему несколько ударов по голове обухом топора. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Осознав последствия, опочанин вызвал знакомому скорую помощь и обратился с явкой с повинной в полицию. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.