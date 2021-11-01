Происшествия

Самолет столкнулся с косулей на взлетно-посадочной полосе в Пскове

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения дикого животного и самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

По предварительным данным, 1 ноября в 00.25 воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» совершало рейс Москва — Псков и столкнулось с животным. Предположительно, это была косуля. Столкновение произошло после посадки самолета.

Отклонений в работе воздушного судна не было. На борту находились 96 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет.

На место выезжал Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов.



Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и при наличии оснований примет меры реагирования, заключили в ведомстве.