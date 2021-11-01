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Псковские таможенники выявили недостоверное декларирование лесоматериалов

Сотрудники таможни на посту на российско-эстонской границе в деревне Шумилкино Печорского района выявили недостоверное декларирование лесоматериалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Сотрудники таможни провели фактический контроль товара на этапе убытия. В результате досмотра экспортируемых 33,6 кубических метра обрезных досок из березы установлено, что средняя фактическая влажность товара составляет 23%. Заявление недостоверных сведений о влажности лесоматериалов повлекло неуплату таможенных платежей на сумму более 40 тысяч рублей.

Псковская таможня проинформировала Северо-Западную электронную таможню о нарушении. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ.