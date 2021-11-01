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Двух братьев подозревают в браконьерстве на Псковском озере

01.11.2021 20:27|ПсковКомментариев: 0

Двух безработных мужчин подозревают в незаконной ловле рыбы в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

От инспектора рыбоохраны стражам порядка поступило сообщение о том, что 29 октября в акватории Псковского озера у деревни Липно неизвестные сетями ловили рыбу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа сотрудников ОМВД России по Псковскому району. Подозреваемыми оказались два брата, мужчины 1988 и 1990 годов рождения, проживающие в селе Середка. У них изъяли 12 сетей, лодку, лодочный мотор и свыше 800 экземпляров плотвы, 750 окуней и другую рыбу. 

А 26 октября в Теплом озере у деревни Чудская Рудница Гдовского района на территории Ремдовского заказника незаконно рыбачили два безработных жителя Гдовского района, мужчины 1978 и 1998 годов рождения. Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району изъяли у мужчин семь сетей, лодку с мотором, а также улов: около 400 окуней, более 700 единиц плотвы и рыбу других пород, в частности, это были язь, лещ, щука, судак, густера.

По данным фактам проводятся проверки. Устанавливается причиненный браконьерами ущерб. По имеющимся сведениям, он может исчисляться сотнями тысяч рублей.  

Теги: #рыбаки #браконьер #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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