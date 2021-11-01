Происшествия

Потерявшегося в лесу мужчину нашли в Гдовском районе

Потерявшегося в лесу мужчину нашли спасатели в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

1 ноября в 21.14 сотрудникам МЧС поступила заявка от районного отдела полиции на оказание помощи при проведении поисков потерявшегося в лесу 54-летнего мужчины. Искали заблудившегося вблизи деревни Полна Гдовского района.

В 22.13 мужчину нашли сотрудники отдельно-пожарного поста поселка Ямм. Состояние потерявшегося оценили как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.