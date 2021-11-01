Происшествия

Безработный устроил разбойное нападение на магазин в Стругокрасненском районе

Безработный мужчина 1975 года рождения устроил разбойное нападение на магазин в деревне Ровное Стругокрасненского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 1 ноября мужчина зашел в местный магазин и, угрожая продавцу ножом, похитил продукты, бутылку водки и сигареты, после чего скрылся.

После получения сообщения о произошедшем на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа сотрудников полиции. Подозреваемого задержали по «горячим следам» в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Нож и часть похищенного изъяли. Отмечается, что мужчина недавно вернулся из мест лишения свободы.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. Проводится расследование.