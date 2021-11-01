Происшествия

Пьяный невельчанин угнал чужой «Форд» и попался полиции

Безработного молодого человека задержали в Невеле по подозрению в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ранее судимый местный житель 2000 года рождения, побывав в гостях, завладел ключами от чужого автомобиля «Форд», который и угнал ночью 1 ноября со двора дома на улице Октябрьской. Владелец машины сообщил о случившемся в полицию.

Юноша решил покататься на «Форде». При этом, по имеющимся данным, он находился в нетрезвом состоянии и был лишен права управления транспортным средством. В районе улицы Энгельса угнанное транспортное средство остановили сотрудники ГИБДД.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ведется следствие.