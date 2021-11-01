Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Справедливая Россия» возвращает деньги
детские прививки польза или риск?
Концерт рок-группы «Ария»
морально сильные
защити дачу от воров
топи печь правильно
псков лучший кофе
доставка еды в пскове
декодируем QR-реальность
выбор в пользу жизни
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
 
 
 
ещё Происшествия 01.11.2021 11:480 Мужчина погиб при пожаре в Псковском районе 03.11.2021 18:510 Ограбившего ювелирный салон островича приговорили к лишению свободы 03.11.2021 16:510 Жителя Пыталово оштрафовали за использование вредоносных компьютерных программ 03.11.2021 15:100 Двух жителей Печорского района осудили за попытку незаконно продать ружье 03.11.2021 14:450 Псковича отправили в колонию строгого режима за угон и кражу 03.11.2021 10:150 За несколько дней псковичи отдали мошенникам более 1,5 млн рублей
 
 
 
Самое популярное 01.11.2021 13:119 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 02.11.2021 15:078 Памятник Петру I отливают в Пскове 03.11.2021 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 01.11.2021 14:199 Самолет столкнулся с косулей на взлетно-посадочной полосе в Пскове 02.11.2021 07:1511 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Ограбившего ювелирный салон островича приговорили к лишению свободы

03.11.2021 18:51|ПсковКомментариев: 0

Островича приговорили к лишению свободы за совершение трех преступлений, в числе которых ограбление ювелирного салона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В марте текущего года мужчина находился в сетевом магазине, где украл телефон, принадлежащий торговой сети. В том же месяце острович зашел в ювелирный магазин, попросил сотрудницу взять с витрины золотую подвеску стоимостью более 18 тысяч рублей и золотую цепь стоимостью более 50 тысяч рублей и надеть на него. После этого мужчина, не оплатив товар, выбежал из помещения, проигнорировав требования работника магазина остановиться.

Кроме того, неоднократно судимый злоумышленник уклонялся от отбывания наказания в виде ограничения свободы. В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 314, частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 161 УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 7 месяцев 21 день. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #остров #уголовное дело #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 231 человек
03.11.2021, 19:230 Алена Трунова займет пост зампредседателя регионального комитета по труду 03.11.2021, 19:110 Бесплатные билеты в музей получат самые эрудированные участники «Ночи искусств» в «Михайловском» 03.11.2021, 18:510 Ограбившего ювелирный салон островича приговорили к лишению свободы 03.11.2021, 18:310 Псковский центр «Патриот» проводит онлайн-конкурс «Маршал Победы»
03.11.2021, 18:273 Более 11 км дороги на Самолву отремонтируют почти за 190 млн рублей 03.11.2021, 18:141 Михаил Ведерников поддержал ряд проектов во время онлайн-встречи с молодежью 03.11.2021, 18:070 График вывоза мусора изменится в Локнянском районе с 4 ноября 03.11.2021, 17:505 Массовые проверки по соблюдению антикоронавирусных ограничений пройдут в Псковской области
03.11.2021, 17:351 Псковская прокуратура выявила ряд нарушения на железнодорожных переездах 03.11.2021, 17:253 У Псковской области есть исторические традиции льняного производства – председатель комитета регионального парламента 03.11.2021, 17:160 В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений до 2024 года 03.11.2021, 17:070 Тематические онлайн-мероприятия пройдут в Пскове в День народного единства
03.11.2021, 16:510 Жителя Пыталово оштрафовали за использование вредоносных компьютерных программ 03.11.2021, 16:431 Новую переправу через Великую в Пскове будут строить только после ремонта Троицкого моста 03.11.2021, 16:330 Псковичам напомнили о возможности зарегистрироваться на госуслугах, не выходя из дома 03.11.2021, 16:210 Проект трехлетнего бюджета территориального ФОМС поступил в областное Собрание
03.11.2021, 16:113 Значение Дня народного единства обсудили участники круглого стола в Пскове 03.11.2021, 16:010 Названа причина образования пены на реке Пскове у Кремля 03.11.2021, 15:514 Денис Иванов оценил работу Бориса Елкина по созданию велодорожек в Пскове 03.11.2021, 15:410 Псковские бани вновь начнут отапливать с 8 ноября
03.11.2021, 15:283 ПЛН-ТВ: Как псковичи проводят объявленные нерабочие дни? 03.11.2021, 15:100 Двух жителей Печорского района осудили за попытку незаконно продать ружье 03.11.2021, 15:010 В Москве не станут продлевать нерабочие дни после 7 ноября 03.11.2021, 14:550 «Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? ВИДЕО
03.11.2021, 14:450 Псковича отправили в колонию строгого режима за угон и кражу 03.11.2021, 14:406 Николай Романов оценил инициативу возрождения льняного производства в Псковской области 03.11.2021, 14:330 Водитель пострадал в ДТП в Великолукском районе 03.11.2021, 14:167 Названы сервисы доставки еды в Пскове
03.11.2021, 14:050 Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет в Пскове 03.11.2021, 13:451 В Псковской области увеличился спрос на работников, несмотря на ограничения — исследование 03.11.2021, 13:280 Великолукскую поэтессу наградили серебряным Александровским знаком 03.11.2021, 13:161 «Единая Россия» предложила увеличить финансирование ряда направлений социальной политики
03.11.2021, 13:033 Начинается видеотрансляция круглого стола, приуроченного к Дню народного единства 03.11.2021, 12:560 Новые опорные части устанавливают на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем 03.11.2021, 12:420 Красногородца отправили на обязательные работы за повторное нетрезвое вождение 03.11.2021, 12:308 В Петербурге полиция задержала блогеров, одевших варежки на памятник
03.11.2021, 12:140 «Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? 03.11.2021, 12:102 Депутат Госдумы: Производство льна даст импульс для развития Псковской области 03.11.2021, 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.11.2021, 12:008 Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами
03.11.2021, 11:512 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 03.11.2021, 11:352 В России обстреляли здание ковидной больницы и машину врача реанимации 03.11.2021, 11:267 Псковичам предлагают воспользоваться удобным сервисом доставки еды 03.11.2021, 11:120 Водитель получил травмы при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе
03.11.2021, 11:050 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске 03.11.2021, 11:002 Мужчина пострадал при падении с мотоцикла на Рижском проспекте в Пскове 03.11.2021, 10:556 Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске 03.11.2021, 10:441 Зеркал старинных красота: мир отражений дома «У Покровки»
03.11.2021, 10:390 День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 03.11.2021, 10:310 Новую воркаут-площадку установили в Великих Луках 03.11.2021, 10:150 За несколько дней псковичи отдали мошенникам более 1,5 млн рублей 03.11.2021, 10:080 Псковских студентов научат принимать роды на симуляторе
03.11.2021, 09:533 Уникальный храм в Мелетово вновь оказался под угрозой «недореставрации» 03.11.2021, 09:373 4 копейки определили подрядчика по 150-миллионому контракту на ремонт улицы Труда в Пскове 03.11.2021, 09:224 Цены на автомобили в России могут вырасти еще на 5% 03.11.2021, 09:112 Сильный туман ожидается в Псковской области
03.11.2021, 08:582 Псковичам рекомендуют уточнять прогноз погоды перед осенней рыбалкой 03.11.2021, 08:413 Садовод предсказала в России зиму с резкими перепадами температуры 03.11.2021, 08:2821 Врач прокомментировал теории противников вакцинации от COVID-19 03.11.2021, 08:102 Продюсер призвал повысить процент окупаемости российских фильмов
03.11.2021, 07:522 Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО 03.11.2021, 07:350 Пьяный невельчанин угнал чужой «Форд» и попался полиции 03.11.2021, 07:174 Подорожание молочных продуктов допустили в Минсельхозе 03.11.2021, 07:008 Ученые разработали тест на поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса
02.11.2021, 22:3113 До 140 тысяч рублей может получать врач-педиатр в Пскове 02.11.2021, 22:240 Наталья Федорова проконтролировала ход ремонта ФАПа в Псковском районе 02.11.2021, 22:060 Островский суд признал запрещенной информацию на ряде сайтов по продаже водительских прав 02.11.2021, 21:491 Почти 380 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области
02.11.2021, 21:440 Юные шахматисты из Пскова стали победителями первенства области 02.11.2021, 21:272 ГИБДД усиливает работу на дорогах в Псковской области в нерабочие дни 02.11.2021, 21:230 Более 70 государственных и муниципальных услуг предоставляют онлайн в Псковской области 02.11.2021, 21:186 Волонтеров для доставки продуктов пожилым людям ищут в Пскове
02.11.2021, 21:032 В архиве рассказали, как в 19 веке псковичи предлагали разобрать крепостные стены на стройматериалы 02.11.2021, 20:470 Жители Северо-Запада более 65 тысяч раз вернули покупки в интернет-магазины 02.11.2021, 20:280 В псковской спортшколе объявили набор в секцию велоспорта 02.11.2021, 20:110 Сотрудников псковского сельхозпредприятия наградили почетными грамотами
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru