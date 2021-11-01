Происшествия

Ограбившего ювелирный салон островича приговорили к лишению свободы

Островича приговорили к лишению свободы за совершение трех преступлений, в числе которых ограбление ювелирного салона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В марте текущего года мужчина находился в сетевом магазине, где украл телефон, принадлежащий торговой сети. В том же месяце острович зашел в ювелирный магазин, попросил сотрудницу взять с витрины золотую подвеску стоимостью более 18 тысяч рублей и золотую цепь стоимостью более 50 тысяч рублей и надеть на него. После этого мужчина, не оплатив товар, выбежал из помещения, проигнорировав требования работника магазина остановиться.

Кроме того, неоднократно судимый злоумышленник уклонялся от отбывания наказания в виде ограничения свободы. В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 314, частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 161 УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 7 месяцев 21 день. Приговор суда пока не вступил в законную силу.