Происшествия

Жителя Пыталово оштрафовали за использование вредоносных компьютерных программ

Жителю Пыталово назначили судебный штраф за использование вредоносных компьютерных программ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что мужчина с целью несанкционированного копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации использовал вредоносную программу, с помощью которой получил незаконный доступ к чужим почтовым сервисам.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области.

Учитывая то, что обвиняемый впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести (часть 1 статьи 273 УК РФ), полностью признал вину и искренне раскаялся в содеянном, суд освободил его от уголовной ответственности и назначил наказание в виде штрафа. Решение суда вступило в силу.