Происшествия

В Островском районе разыскивают 29-летнего мужчину

29-летнего мужчину разыскивают в деревне Заборовье Островского района. Местоположение Александра Желнова неизвестно с 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Предположительно пропавший был одет в серую куртку и темные спортивные штаны.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.