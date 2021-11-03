Происшествия

Велосипед за 18 тысяч рублей украли из подъезда дома в Великих Луках

Велосипед украли из подъезда дома в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники совершили кражу в период с 1 по 2 ноября. Велосипед похитили из подъезда дома на улице Антонова путем «перекусывания» блокировочного троса. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

А в Пскове 2 ноября аналогичным способом велосипед похитили из подъезда дома на улице Ижорского Батальона.

«Не оставляйте транспортные средства без присмотра! Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее, следовательно, злоумышленникам труднее будет его сбыть. Как показывает практика, все-таки безопаснее всего хранить велосипед дома», - отметили в УМВД,