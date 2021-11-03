Происшествия

Великолукского подростка осудили за ряд хищений

Великолукского подростка осудили за ряд хищений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

Подросток украл деньги с банковского счета, чужое имущество в составе группы лиц по предварительному сговору, а также совершил грабеж и два мелких хищения.

Великолукский городской суд признал подростка виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц.

Суд установил, что подросток вышел из-под контроля законных представителей и в соответствии с частью 2 статьи 92 УК РФ несовершеннолетнего от назначенного наказания в виде лишения свободы освободили и отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения 18 лет.