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Пожилую женщину в черно-белом платье ищут полицейские в Великих Луках

07.11.2021 12:03|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки ищут пропавшую без вести Галину Королеву 1951 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, 23 августа 2019 года она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

Теги: #великие луки #пропал человек #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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