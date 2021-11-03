Происшествия

Пскович украл из магазина 13 пачек сливочного масла

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

6 ноября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Льва Толстого поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего псковича, который похитил из торгового зала 13 пачек сливочного масла на сумму более 1500 рублей.

По факту кражи проводится проверка.