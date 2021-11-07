Происшествия

Великолучанину грозит до 6 лет тюрьмы за оплату покупок чужой картой

Великолучанину грозит до шести лет лишения свободы за использование чужой банковской карты, пишет портал «Луки.ру».

Утром 8 августа 59-летний мужчина нашел банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Он решил ею воспользоваться и оплатил свои покупки в магазинах. Общий ущерб составил 1700 рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.