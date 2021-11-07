Происшествия

Взрыв обрушил здание кафе в Казахстане

Взрыв прогремел кафе города Актау, здание полностью разрушено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.

Фото: ДЧС Мангистауской области РК

«7 ноября в 22:25 (19:25 мск) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау, по адресу: микрорайон 29 А, при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала», - пишет ТАСС со ссылкой на департамент.

По данным региональных СМИ, взрыв произошел в кафе «Аянат». Как сообщили в администрации Мангистауской области Казахстана, обращения в больницы пока не поступали.

«В больницы в связи со взрывом пока никто не обращался», - говорится в распространенном заявлении. На месте ЧП работают 20 спасателей и шесть единиц техники. «Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются», - пояснили в пресс-службе департамента по ЧС.