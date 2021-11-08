Происшествия

Ущерб от пожаров в Псковской области с начала года превысил 21 млн рублей

81 человек погиб при пожарах в Псковской области за 10 месяцев 2021 года, при этом гибели детей допущено не было. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, прямой материальный ущерб, нанесенный огнем с начала года, составил 21 млн 430 тысяч рублей.

Всего за указанный период на территории Псковской области зарегистрировали 3 360 пожаров. В результате травмы получили 42 человека. Причинами пожаров стали:

неосторожное обращение с огнем – 2 753 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 227 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 208 случаев;

поджоги – 77 случаев;

на транспорте – 62 случая;

иные – 33 случая.

В городах и райцентрах области произошло 1 215 пожаров, которыми причинен ущерб в размере 7 млн 604 тысяч рублей. Погибли 24 человека, из них 9 человек находились в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировали 2 145 пожаров, ущерб от них составил 13 млн 825 тысяч рублей. Погибли 57 человек, из них 11 были в нетрезвом виде.

В жилом секторе за 10 месяцев случилось 857 пожаров с материальным ущербом в размере 9 млн 677 тысяч рублей. Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:

неосторожное обращение с огнем – 416 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 185 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 172 случая;

поджоги – 44 случая;

на транспорте – 17 случаев;

иные – 23 случая.

В ведомстве также сообщили, что с начала года на территории Псковской области огонь уничтожил 407 строений; 2331,9 квадратных метра площадей; 48 единиц автотранспорта.

Пожарные спасли 751 человека, материальные ценности на сумму 44 млн 634 тысячи рублей, 906 строений, 6 единиц автотранспорта.

Из числа погибших 25 человек - пенсионеры, 46 человек – лица без определенного рода деятельности, семеро - рабочие, трое - инвалиды.