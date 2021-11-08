Происшествия

Молодой человек угнал ВАЗ для поездки к родственникам в Опочецкий район

Молодой человек угнал «пятерку» в Пскове и поехал к родственникам в Опочецкий район. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Установлено, что в период с 5 по 6 ноября от дома по улице Ипподромной угнали ВАЗ-2105. В результате оперативно-разыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 20-летний молодой человек. Он угнал автомобиль и поехал к родственникам в Опочецкий район. Угонщика задержали сотрудники ГИБДД на Ленинградском шоссе в областном центре.

По данным следствия, фигурант вскрыл чужой ВАЗ и успел съездить на нем к родственникам в Опочецкий район, после чего вернулся в Псков, где его и задержали полицейские.

При досмотре в салоне и багажнике стражи порядка обнаружили радиаторы, кувалду и другие металлоизделия. В настоящее время их происхождение выясняется. Есть предположение, что подозреваемый вез их в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело.