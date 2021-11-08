Происшествия

Юный великолучанин украл в общепите выручку и выпечку

18-летний молодой человек украл в помещении одного из предприятий общественного питания в Великих Луках выручку и выпечку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанин проник в помещение предприятия на проспекте Гагарина в период с 3 по 4 ноября, отжав пластиковую форточку. Оттуда он украл 31 тысячу рублей и выпечку.

Его поймали по «горячим следам». Молодой человек безработный, ранее судим. По факту кражи возбудили уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъяли.

За последние дни кражи имущества граждан полиция раскрыла также на территории Пскова, Новосокольников и Красногородского района, добавили в ведомстве.