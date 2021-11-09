Происшествия

Невельские пограничники нашли в поезде из Бреста нелегального пассажира

Попытку незаконного пересечения государственной границы РФ иностранцем, въезд которому на территорию страны не разрешен, пресекли в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В пассажирском поезде, следовавшем из Бреста в Санкт-Петербург, пограничники обнаружили иностранца, который ехал в Россию. При этом нарушитель знал, что въезд в страну ему запрещен из-за неоднократной судимости на территории РФ за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы). Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

В ведомстве отметили, что за прошедшие выходные и праздничные дни на российско-белорусском участке государственной границы выявили более 20 нарушителей, которых привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

«Пограничное управление напоминает, что в соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации №635-р

от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года (с изменениями и дополнениями) пересечение российско-белорусского участка государственной границы по-прежнему ограничено, за исключением отдельных категорий лиц», - добавили в ФСБ.