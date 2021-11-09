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Великолучанина будут судить за ложный донос на полицейского

09.11.2021 10:38|ПсковКомментариев: 0

За ложный донос на сотрудника полиции будут судить жителя Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 41-летний мужчина, находясь в межрайонной больнице, заведомо ложно завил о том, что сотрудник полиции совершил в отношении него тяжкое преступление — превысил должностные полномочия, причем с применением насилия или угрозой его применения и оружия, уточнили в ведомстве.

Мотивом стала личная неприязнь к сотрудникам полиции, так как ранее злоумышленника привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение.

Теги: #великие луки #суд #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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