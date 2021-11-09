Происшествия

Почти 130 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима в нерабочие дни

126 человек в Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю с 1 по 7 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Судами Псковской области за период с 1 по 7 ноября 2021 года рассмотрено 151 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение "масочного" режима))», - говорится в сообщении.

Правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей. Кроме того, было вынесено 25 предупреждений.